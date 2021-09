Abortus al na 6 weken strafbaar in Texas, verklikker krijgt 10.000 dollar beloning

Een nieuwe wet in de Amerikaanse staat Texas maakt het laten uitvoeren van een abortus vanaf vandaag vrijwel onmogelijk.



Abortus wordt al na de zesde week van de zwangerschap strafbaar gesteld. Bovendien wordt de bevolking aangemoedigd om overtreders voor de rechter te slepen. En dat kan een lucratieve bezigheid zijn.



Een aangifte tegen een kliniek die een vrouw die langer zwanger is dan zes weken toch behandelt, kan de 'verklikker' een premie van 10.000 dollar of meer opleveren. En dat geldt zelfs als de zwangerschap het gevolg is van incest of verkrachting.



Burgers kunnen in de conservatieve staat daarnaast iedereen aanklagen die betrokken is bij een abortus. Dat zijn naast artsen bijvoorbeeld ook mensen die een zwangere vrouw naar een abortuskliniek brengen of een abortus betalen.



De zogenoemde AB8-wet, in mei ondertekend door de Republikeinse gouverneur Greg Abbott, verbiedt de uitvoering van een abortus zodra er een foetale hartslag wordt waargenomen. Alleen voor uitzonderlijke gevallen wordt abortus toegestaan, en dan moet ook het federale Hooggerechtshof het nog goed vinden. Omdat veel vrouwen tijdens de eerste zes weken van hun zwangerschap nog niet weten dat ze in verwachting zijn, zou de nieuwe wet 85 procent van de abortussen illegaal maken.



"Onze Schepper heeft ons het recht op leven geschonken en toch verliezen miljoenen kinderen elk jaar door abortus hun recht op leven", zei Abbott bij de ondertekening van de wet in mei. "In Texas werken we eraan om die levens te redden."



Twaalf andere staten namen eerder wetten aan waarin de grens op zes weken werd gelegd, maar die werden door de rechter ongeldig verklaard. Het Hooggerechtshof erkent sinds 1973 namelijk het recht op abortus zolang de foetus niet levensvatbaar is, dat wil zeggen ongeveer de 24ste zwangerschapsweek.



Maar Texas heeft zijn wet anders geformuleerd. Het is niet aan de overheid om het verbod af te dwingen, maar uitsluitend aan burgers, die worden aangemoedigd klachten in te dienen. Burgers die een procedure starten krijgen bij een veroordeling minimaal 10.000 dollar aan ‘schadevergoeding’. Artsen en juristen hebben fel protest aangetekend.



Rechtbanken hebben de wet niet verboden, waarop vrouwenorganisaties naar de hoogste rechter zijn gestapt om de inwerkingtreding van de wet tegen te houden. Het hof, waar zes van de negen rechters conservatief zijn, hoeft niet direct uitspraak te doen.

