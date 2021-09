Loslopende varaan in Berkel laat zich niet vangen

Een loslopende varaan houdt bewoners van Berkel en Rodenrijs al een kleine week flink bezig. Het dier wordt regelmatig gezien en beet zelfs een hond, maar laat zich niet vangen. Er zijn nu speciale vallen geplaatst in de hoop dat het dier daarmee eindelijk gevangen kan worden.



De gemeente Lansingerland deed afgelopen vrijdag een oproep om uit te kijken naar het dier. Er werd zelfs een brief verspreid in de omgeving van het Sterrewijkpark in Berkel en Rodenrijs, waar de varaan voor het laatst werd gezien. Eerder die maand beet het reptiel daar in het park een hond, maar een zoektocht in het gebied leverde niets op.



Speciale vallen

Het is niet duidelijk waar de varaan vandaan komt. "Of het een ontsnapt huisdier is, of hij misschien wel op straat is achtergelaten", zegt woordvoerder Saskia Thijssen van de Dierenbescherming namens de Dierenambulance Zuid-Holland Zuid, die bij de melding betrokken is. "Wie weet is het baasje met vakantie en heeft die het niet eens in de gaten."





Er wordt dus al een kleine week gezocht. Er komen wel zichtmeldingen binnen, maar het dier is heel snel. Mensen die de varaan zien, moeten niet zelf proberen hem te vangen, maar de meldkamer van de dierenambulance bellen. "We komen direct ter plaatse", zegt Thijssen. "Het is hopen dat we hem zien en te pakken kunnen krijgen, maar dat is best een uitdaging." Zeker omdat het om een groot gebied gaat.



Daarom worden er nu speciale vangkooien ingezet. Thijssen: "Dat is een hok of kooi waar we iets lekkers in kunnen leggen. Op het moment dat hij erin loopt, klapt het deurtje dicht. We gebruiken dat ook voor bange katten."



Alleseter

De gemeente raadt spelen in het struikgewas af. Kleine kinderen en dieren lopen mogelijk een risico als ze oog in oog komen met het reptiel, zegt ook een woordvoerder van Reptielenopvang Zwanenburg, waar het dier opgevangen zal worden als ze hem vangen. "Dit soort dingen kunnen vaker gebeuren. Als het dier honger heeft, dan valt-ie alles aan. Een varaan eet alles wat voor z'n bek komt."



Om wat voor reptielensoort het precies gaat, is nog niet duidelijk. Naar aanleiding van de verwondingen van de hond, schat de reptielenopvang het dier in op een centimeter of 60. "Dat is nog steeds een klein diertje. Ze kunnen anderhalve meter worden." Maar de varaan hoort niet thuis in de Nederlandse natuur en moet daarom snel gevangen worden. "Bij deze temperaturen gaat het nog, maar het moet niet nog kouder worden. Dan gaan ze in een soort winterslaap."

