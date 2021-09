Karla K. (75) voor rechter om uitvoeren schadelijke bilvergrotingen

Voor het inspuiten van schadelijke permanente fillers in vrouwenbillen heeft de 75-jarige Karla K. in de rechtbank in Den Haag spijt betuigd. K. wordt ervan verdacht twaalf vrouwen te hebben mishandeld. "Je hebt mijn leven kapotgemaakt voor geld. Ik wou een beetje billen hebben, maar geen gif in mijn lichaam", zei een slachtoffer.



K. wilde niemand pijn doen, zei ze voor de rechtbank. Ze heeft ook spijt van wat ze heeft gedaan. De fillers die Karla K. gebruikte, bestonden uit een mix van schadelijke stoffen, waaronder siliconenolie. De officier van justitie eiste een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen de vrouw.



De officier van justitie somde in de rechtbank in Den Haag een waslijst van klachten op van klanten die zich hadden laten behandelen door K. in Zoetermeer. De vrouwen kregen last van verkleuringen, putjes en bobbels in de billen, pijnklachten, verhardingen, kuiltjes en zweertjes.



Volgens de officier van justitie wist K. dat de fillers die ze gebruikte schadelijk waren en heeft ze de risico's tijdens de behandelingen verzwegen. De officier acht K. ook niet bekwaam voor het uitvoeren van bilvergrotingen: "Ze liet zich in met zaken waarvoor ze niet gekwalificeerd was. Ze wist dat het gevaarlijk was en gaf geen goede voorlichting."



K. behandelde de vrouwen tussen 2005 en 2013 na een korte cursus in Venezuela, met vloeistoffen die ze kocht in Colombia. Ze bracht voor de behandelingen 500 euro in rekening en verzweeg haar inkomsten tegenover de Belastingdienst. De zaak kwam in 2015 aan het rollen na een tv-programma van Alberto Stegeman.



In Nederland geldt sinds januari 2015 een verbod op permanente fillers voor cosmetische behandelingen, vanwege de gezondheidsrisico's.



Uit verklaringen bleek dat een van de slachtoffers nog steeds heel veel pijn in haar billen heeft en niet kan zitten op een harde ondergrond. Een ander slachtoffer zei: "Je hebt mijn leven kapotgemaakt voor geld. Ik wou een beetje billen hebben, maar geen gif in mijn lichaam." De slachtoffers eisen schadevergoedingen van in totaal meer dan 100.000 euro.



K. was zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust. "Ik heb gedaan wat ik geleerd heb. Ik ben onschuldig", vertelde ze. "Ik hoorde nooit klachten. Na de tv-uitzending kwamen de klachten binnenrollen. Het spijt me enorm. Ik wil dat ze me vergeven. ik heb het niet expres gedaan." Ze zegt dat de vrouwen hun billen na de behandeling moesten masseren om verhardingen te voorkomen.

Is onwetenheid / domheid de grootste fout?



Als laatste natuurlijk die verzwegen inkomsten voor de belastingdienst. Daarnaast heeft deze domheid een aantal ijdele dames met permanente gevolgen opgezadeld. Dames, die beter hadden moeten weten, of allerminst voor een medische ingreep (we praten hier over invasieve ingrepen die ik in mijn vak, zonder medisch advies, niet mag toepassen) advies hadden moeten vragen bij een arts.

