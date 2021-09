Wat was dat mysterieuze blauwe licht aan de hemel?

Het viel meerdere mensen in de omgeving van de stad Groningen op: een mysterieus blauw licht aan de hemel, in de nacht van dinsdag op woensdag. Maar wat is het?Ramon Kannegieter stuurde om 04:30 uur in de nacht een mail naar de redactie, met daarin een foto van het blauwe licht.En ook RTV Noord-presentator Edwin Pasveer zag het, toen hij in alle vroegte uit de auto stapte bij de Mediacentrale in Stad.Maar is het een ufo? Of toch een drone? Dat laatste wordt gesuggereerd door meerdere luisteraars van Radio Noord. Een andere mogelijke verklaring: een meettrein van ProRail, die de dikte van bovenleidingen meet. Zie een vergelijkbaar geval in Gelderland, hieronder.