Waarschuwingsbord Utrechtse buurteekhoorn gestolen

UTRECHT - Bewoners van de Utrechtse Merkesstraat zijn "buitengewoon negatief verrast" door de diefstal van een verkeersbord in hun straat. Het rood-witte waarschuwingsbord met daarop een eekhoorn hadden ze opgehangen om automobilisten te wijzen op de aanwezigheid van de buurteekhoorn, die op dat punt graag de weg oversteekt.Maandagavond was het bord ineens weg, vertelt omwonende Catharina Stolk. "Het kan baldadigheid zijn, het kan een studentengrap zijn, het kan natuurlijk van alles zijn, maar het is wel zo dat het bord echt goed vastzat. Dus iemand moet het bewust met gereedschap hebben weggehaald."Normaal gesproken is het niet de bedoeling dat bewoners lukraak verkeersborden langs de weg plaatsen, maar de Merkesstraat vormt nou eenmaal een uitzondering. De straat ligt in Fort De Bilt en daarmee ligt het op Defensieterrein."We hebben in overleg met de kazerne dat bord geplaatst", verduidelijkt Stolk. "Er komt ook meer verkeer door de straat dan je denkt en soms wordt er ook wel iets te snel gereden. Behalve dat we het heel leuk en ludiek vonden, had het ook als doelstelling om aan het einde van de straat automobilisten er toch nog even op te wijzen dat ze niet te hard moeten rijden."De buurtbewoners roepen de dader of de daders op het bord zo snel mogelijk terug te brengen. "We zijn ook niet echt boos, maar plaats het gewoon terug. We vinden het echt heel jammer dat het weg is."