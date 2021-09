Homoseksuele mannen mogen vanaf vandaag bloed doneren

UTRECHT - Vanaf vandaag mogen homoseksuele mannen die seks hebben binnen een 'duurzame, monogame relatie' bloed doneren bij Sanquin. Tot gisteren kon dat alleen als mannen minimaal vier maanden niet seksueel actief waren geweest. Uit onderzoek van bloedbank Sanquin blijkt dat bloed doneren geen problemen oplevert voor de veiligheid van de bloedvoorziening.



Homoseksuele mannen lopen in het algemeen een hoger risico op bloed-overdraagbare infecties. Deze groep viel daarom onder de categorie 'risicogroep'. De onderzoekers van Sanquin concludeerden dat het beleid "niet enkel gebaseerd zou moeten zijn op het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor ontvangers van transfusiebloed, maar dat ook het recht op gelijke behandeling van MSM (mannen die seks hebben met mannen, red.) ten aanzien van bloeddonatie meegewogen moet worden", aldus minister Van Ark voor Medische Zorg eerder.



De oude regels waren gebaseerd op een behoorlijk achterhaald idee, vindt Harry Mereboer van COC Midden-Nederland. "Ik heb 18 jaar een monogame relatie gehad, waarbij geen enkel risico is geweest om geïnfecteerd bloed te doneren. Ik had dat graag willen doen, maar werd uitgesloten, puur om het feit dat ik op mannen val en niet op vrouwen."



Een monogame relatie is nog wel van belang voor homoseksuele en biseksuele mannen. "Daarmee wordt er toch weer duidelijk een accent gelegd op het feit dat er onderscheid wordt gemaakt tussen mannen die op mannen vallen en mannen die op vrouwen vallen. Komend jaar wordt er wel onderzoek gedaan om te kijken of dit over een jaar wellicht ook losgelaten kan worden."



Volgens Mereboer zijn er inmiddels veel mannen die hebben aangegeven bloed te willen doneren. "Dat geldt ook voor mijzelf. Dat is natuurlijk prachtig, daar gaat het om. Het is fijn voor ons om ons steentje te kunnen bijdragen, dus dat is tof."



"Waar het uiteindelijk om gaat is dat het beleid is dat je veilige seks hebt en dat dát de voorwaarde is om bloed te mogen doneren en dat het niet gaat om met wie je seks hebt. Dit is een eerste belangrijke stap, maar COC blijft zich inzetten om nog meer gelijkheid te ondersteunen."

