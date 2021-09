Paars licht moet lucht leraarskamer zuiveren

De christelijke onderwijsbond COC start met proefprojecten om de lucht in de leraarskamer virusvrij te maken. In vijf scholen, één per provincie, kr

Reacties

04-09-2021 12:01:06 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.646

OTindex: 27.574

Quote:

Het installeren in alle leraarskamers en klaslokalen zal een flinke duit kosten. Waarom? Dikke pvc-pijp met aan weerszijden een bochie tegen uitstraling. In de pijp een standaard armatuur en een UV tl-buis. Als laatste een fannetje op een van de uiteinden voor de noodzakelijke luchtstroom. Dat kan ik nog wel in elkaar timmeren. Waarom? Dikke pvc-pijp met aan weerszijden een bochie tegen uitstraling. In de pijp een standaard armatuur en een UV tl-buis. Als laatste een fannetje op een van de uiteinden voor de noodzakelijke luchtstroom. Dat kan ik nog wel in elkaar timmeren.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: