Chinese kinderen mogen nog maximaal 3 uur per week gamen

De Chinese regering legt het gamen voor kinderen steeds meer aan banden. Nieuwste regel: ze mogen alleen nog van 8 tot 9 uur 's avonds gamen op vrijdag, in het weekend en op feestdagen. Maximaal drie uur per week dus.



Omdat het aantal gameverslaafden volgens Beijing toeneemt in China mochten minderjarigen tot nu toe anderhalf uur per dag gamen en drie uur in de vakanties. Die regel is dus fors aangescherpt.



Volgens persbureau Xinhua wordt het gamingbedrijven onmogelijk gemaakt om buiten deze uren nog games aan te bieden aan minderjarigen. Ook zijn ze verplicht om persoonsgegevens te verifiëren.



De toezichthouder op de gamingsector heeft Xinhua ook nog laten weten meer inspecties uit te gaan voeren bij bedrijven om er zeker van te zijn dat ze tijdslimieten en antiverslavingsmaatregelen hebben ingesteld.



De nieuwe regels komen midden in een tijd waarin Beijing hardhandig optreedt tegen grote techgiganten als Alibaba en Tencent. Dat heeft al geleid tot flinke dalingen van de aandelenkoersen van de Chinese techbedrijven.

Reacties

04-09-2021 08:21:58 yes_my_dear

Oudgediende

WMRindex: 1.167

OTindex: 16.930

Wnplts: Bad Benthe

S Enerzijds denk ik: laat het opvoeden lekker aan de ouders over; veel te veel controle door een land



Anderzijds vind ik het wel een goede regel als ik bij kennissen en familie zie hoeveel kinderen mogen gamen.



Ik was bij een kennis, 2 dagen daar geweest, die zoon speelde van 12 uur s middags tot 2 uur 's nachts en sliep dan weer tot 12 uur en ging weer gamen. Eten deed hij op zijn kamer tijdens het gamen. De jongen was 12.

04-09-2021 08:25:41 Buick

Erelid

WMRindex: 1.968

OTindex: 575

Wnplts: amsterdam



Ik heb zelf nooit gegamed.

Maar waar je over hoort en leest dat zijn de uitwassen van jongeren die alleen maar gamen.

En dat is niet goed. @yes_my_dear , Ik las pas geleden dat gamen helemaal niet slecht is.Ik heb zelf nooit gegamed.Maar waar je over hoort en leest dat zijn de uitwassen van jongeren die alleen maar gamen.En dat is niet goed.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: