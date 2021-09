Noorwegen waarschuwt burgers: niet op Rusland plassen!

Mensen die vanuit Noorwegen op Rusland plassen kunnen voortaan een boete krijgen van 3.000 kronen (292 euro). De grenswachten houden potentiële internationale plassers zelfs met beveiligingscamera's in de gaten, zo meldt de Barents Observer. Speciale borden waarschuwen grensbezoekers voor de nieuwe regel.De nieuwe waarschuwingen staan bij een populaire grensplek waar Noorwegen en Rusland door een klein riviertje van elkaar gescheiden worden. De grens bevindt zich in het midden van de rivier. De boodschap "No peeing towards Russia" moet grappenmakers ervan weerhouden om hun behoefte te doen in de richting van de buren. Beveiligingscamera's houden een oogje in het zeil.Hoeveel grensplassers er zijn, is onduidelijk. Volgens de Noorse grenscommissaris Jens Høilund is er geen recentelijk incident geweest, omdat de grenswachten de toeristen vaak al preventief weten te waarschuwen. "Zowel de politie, de grenswachten als het grenscommissariaat proberen incidenten te voorkomen die kunnen leiden tot schending van de relatie met Rusland, waaronder beledigend gedrag."Een paar jaar terug zijn in hetzelfde gebied nog wel een paar mensen opgepakt, omdat ze stenen over de grens naar Rusland gooide. Afgelopen winter kreeg een vrouw een boete van 8.000 kronen (772 euro) omdat ze haar linkerhand over de grens met Rusland stak. Dit werd vastgelegd op een beveiligingscamera.