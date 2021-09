Toyota Prius-bestuurder steekt middelvinger op, maar dan grijpt karma keihard in

Je middelvinger opsteken in het verkeer is nooit een goed idee. Dat leerde een autobestuurder onlangs op pijnlijke wijze.GĂȘnant momentje op de weg in San Francisco. Een bestuurder filmde met zijn dashcam hoe hij voorbij een inparkerende wagen reed. Plots vliegt een Toyota Prius-bestuurder uit zijn parkeerplaats en gooit hij zich voor de filmende bestuurder.Als extraatje steekt de Toyota Prius-bestuurder zijn middelvinger op naar de auto die de pas afgesneden werd. Niet zo slim, want doordat hij meer met zijn middelvinger bezig is dan met wat er voor hem gebeurt, knalt hij op zijn voorligger. Tot grote hilariteit van de filmer, uiteraard.