muizensperma overleeft jaren in de ruimte

Uit een experiment met langdurige opslag van sperma op het internationale ruimtestation ISS blijkt dat muizensperma minimaal zes jaar in de ruimte prima overleeft. Dat is goed nieuws voor huidige en toekomstige astronauten.



De invloed van straling buiten de beschermende dampkring op de voortplanting kan niet exact worden gesimuleerd op aarde. Daarom besloten Japanse onderzoekers sperma van 12 muizen te vriesdrogen.



Van elke muis gingen drie pakketjes sperma naar het ruimtestation en bleven er drie op aarde.



Het ‘ruimtesperma’ werd in drie rondes teruggebracht naar de aarde: na een klein jaar, na drie jaar en na zes jaar. Het werd weer gehydrateerd, waarna verse muizeneitjes werden bevrucht met ruimtezaad en met zaad dat de aarde niet had verlaten.



De eitjes werden ingebracht in draagmoedermuizen, en na de draagtijd bleek dat het verblijf in de ruimte slechts een gering effect had op het zaad.



Muizenjongen uit het sperma dat zes jaar op het ISS is geweest, hadden geen gebreken en konden zelf jongen krijgen.



De kwaliteit van het sperma was niet sterk afgenomen en de jongen hadden geen fysieke gebreken. Toen de laatste proefmuis na een paar jaar doodging, werd er een klein verschil vastgesteld: de levensduur van de ruimtemuizen was marginaal verminderd.

Reacties

03-09-2021 14:16:50 venzje

Oudgediende



WMRindex: 21.065

OTindex: 7.472

Quote:

Daarom besloten Japanse onderzoekers sperma van 12 muizen te vriesdrogen. En ik vond het al zulke droogkloten. En ik vond het al zulke droogkloten.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: