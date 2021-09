Bouwvakker voelt iets kriebelen in oor en ontdekt giftige spin die in zijn oorbeschermer zit

De Australische Olly Hurst zal in het vervolg twee keer nadenken voor hij zijn oorbeschermer zomaar opzet.De man, die als loodgieter werkt, voelde iets kriebelen in zijn oor. In zijn oorbeschermer zat een jachtkrabspin, beter bekend als een Huntsman, verstopt.De grote spin weigerde om zijn gezellige plekje te verlaten, hoe hard hij ook met zijn oorbeschermer schudde.De jachtkrabspin is giftig, maar zijn beet is niet dodelijk en zal slechts lichte irritatie met zich meebrengen. De spinnen kunnen een spanwijdte hebben van zo’n 12 centimeter, meldt Lad Bible.“Ik voelde iets kriebelen in mijn oor en ging op zoek naar de oorzaak, klinkt het in een filmpje. Daarop deed Olly een bijzonder gruwelijke ontdekking.In een van de oorschelpen zat de gigantische spin. “Nasty. En hij wil er niet eens uitkomen. Hij is hier heel blij”, grapte Olly.