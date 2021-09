Moeder redt zoontje (5) uit klauwen van poema in VS

In het Amerikaanse Calabasas iets ten westen van Los Angeles is een poema afgemaakt die een 5-jarig jongetje had aangevallen. Het jongetje zat nietsvermoedend voor zijn huis te spelen, toen de poema hem aanviel.



De poema sleurde het jongetje ruim 40 meter mee door de voortuin, waar zijn moeder zag wat er gebeurde. "Ze rende het huis uit en sloeg de poema met haar blote handen, waarna de poema het jongetje losliet", zei een woordvoerder van het departement van wilde dieren in Californië.



De jongen heeft verschillende verwondingen aan zijn hoofd en romp en ligt in het ziekenhuis, maar zijn situatie is stabiel. "Zijn moeder heeft echt zijn leven gered", zei de woordvoerder.



Nadat de melding binnenkwam werd er direct een agent naar het huis gestuurd. Die trof de poema aan in de struiken. "Om de openbare veiligheid te waarborgen doodde hij hem ter plaatse." Nadat er DNA-tests werden gedaan, bleek het inderdaad om de poema te gaan die het jongetje aanviel.



Andere poema verdoofd en vrijgelaten

Het zou gaan om een nog jonge poema die nog aan het leren was hoe te jagen. Omdat het jongetje klein is, werd hij gezien als een geschikte prooi en werd hij het slachtoffer. Aanvallen van poema's zijn zeldzaam, volgens regionale media was er de afgelopen 20 jaar in dit gebied geen enkele aanval gemeld.



De agent trof nog een poema aan in het gebied. Dat dier werd verdoofd en weer vrijgelaten nadat bleek dat hij niets met de aanval te maken had.

Reacties

Zielig voor de jonge poema, waarom kon deze niet een kans krijgen in een gebied waar geen mensen zijn net als de andere poema?

@omabep : Het schijnt dat beesten die normaal gesproken mensen niet als prooi hebben, op mensen overstappen als doorkrijgen hoe makkelijk het is een mens te vangen.

Jammer voor deze jonge poema dat hij deze fout maakte, en niet wist dat hij beter uit de beurt van mensen kon blijven. Dat was de 1ste les die zijn moeder hem had moeten leren... Supermama, moeders die hun baby's verdedigen zijn onverslaanbaar.Jammer voor deze jonge poema dat hij deze fout maakte, en niet wist dat hij beter uit de beurt van mensen kon blijven. Dat was de 1ste les die zijn moeder hem had moeten leren...

@Emmo : En dan gaan ze graag over op voorverpakt eten. Mens dus.

