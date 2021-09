Model vindt geen werk omdat ze te knap is

Een Amerikaans model vindt het jammer dat ze niet aan een job geraakt omdat mannen niet verder kijken dan haar looks. «Ik vind OnlyFans leuk om te doen, maar ik moet een job vinden voor een ziektekostenverzekering», vertelt ze.Amy Kupps werkte vroeger als geschiedenisleerkracht, maar tegenwoordig verdient ze haar brood met OnlyFans. De 32-jarige brunette uit North Carolina vindt dat best oké, maar ze wil meer zekerheid in het leven. Alleen, een job vinden is voor haar niet zo eenvoudig. «Het feit dat ik zo knap ben, is altijd al lastig geweest voor mij, maar nu ben ik ook nog eens zelfverzekerder dan vroeger waardoor interviewers bij sollicitatiegesprekken snel van slag raken», klinkt het in Daily Star.Bij een van die sollicitatiegesprekken had ze wel een heel bizarre ervaring. «Voordat ik leerkracht werd, deed ik een sollicitatie in een winkel. Tijdens dat gesprek raakte de manager helemaal in de war. Hij staarde naar mijn boezem en mijn gezicht, begon ongecontroleerd te zweten en kon maar geen vragen bedenken. Na een tijdje zei hij dat hij naar het toilet moest. Toen hij rechtstond, zag ik een enorme bobbel in zijn broek. Toen hij terugkwam eindigde hij het gesprek door te zeggen dat ik niet in aanmerking kwam. Hij raadde me aan om een modellencarrière te ambiëren», herinnert ze zich.Kupps weet van zichzelf dat ze veel meer in haar mars heeft dan enkel een mooi uiterlijk. En een job naast OnlyFans is gewoon ook belangrijk voor haar. «Ik vind OnlyFans leuk om te doen, maar ik moet een job vinden voor een ziektekostenverzekering. Dat is gewoonweg de realiteit. Ik vind het leuk dat mannen tijdens sollicitatiegesprekken zo geïmponeerd zijn door mij, maar het is moeilijk om op die manier een deftige baan te vinden. En het is soms een beetje ontmoedigend dat ik alleen beoordeeld wordt op mijn looks. Ik ben super slim, maar mannen kunnen niet verder zien dan mijn smalle taille, grote boezem en dikke lippen», besluit ze.