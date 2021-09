Man voorkomt dramatische crash door door raam van rijdende auto te springen

Een man in het Braziliaanse Paraná heeft een heldendaad verricht door door het raam van een rijdende wagen te springen en zo een drama te voorkomen.Het voorval gebeurde vorig weekend in Castro, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná. De 35-jarige buurtbewoner Marcelo Milek was op weg naar de supermarkt toen hij plots tumult hoorde op straat. Hij keek om en zag hoe een stuurloze wagen van een heuvel af bolde en dreigde in een huizenblok te crashen. In ware supermanstijl sprong Marcelo door het openstaande raam aan passagierszijde en sloeg hij er net op tijd in om de auto tot stilstand te brengen. Een beveiligingscamera kon zijn heldendaad op beeld vastleggen. «Ik heb niet getwijfeld om in de auto te springen», zei Marcelo achteraf aan lokale media. «Hier spelen veel kinderen. Ik wilde een tragedie vermijden.»