'Vriendin’ bedondert familie op Franse begrafenis en steelt stiekem sieraden uit open kist

Onuitgenodigd op een begrafenis verschijnen, met krokodillentranen beweren dat je een goede vriendin bent, om vervolgens snel de sieraden uit de open kist te stelen als niemand kijkt. Een plaats in het noorden van Frankrijk is in de ban van een oudere vrouw die vorige week wel héél ver ging om haar zin te krijgen.



De feiten dateren van vorige week dinsdag. Die dag kwamen familieleden in een uitvaartcentrum in Liévin bij elkaar om afscheid te nemen van hun dierbare. Een voor hun onbekende vrouw kwam enige tijd later binnengelopen en stelde zich voor als een goede vriendin van de overledene. De familie geloofde de vrouw op haar woord en liet haar een tijdje alleen zodat ze op gepaste wijze afscheid kon nemen van haar vriendin.



Een paar minuten later liepen de nabestaanden weer de ruimte binnen en zagen ze dat de zogenaamde vriendin met de noorderzon was vertrokken. De schrik sloeg hen om het hart toen ze zagen dat er diverse juwelen en sieraden uit de kist waren gestolen, waaronder een ketting, een ring en oorbellen van de overledene. De familie sloeg direct alarm bij de politie en begon zelf ook een zoektocht naar de bedriegster.



Agenten stuitten in de directe omgeving al snel op een mogelijke verdachte. Het ging om een vrouw van in de zestig, die vlakbij het uitvaartcentrum woont. Ze vonden in haar kleding de gestolen sieraden en een stapel recente overlijdensberichten.



In die berichten stonden codes waarmee nabestaanden en vrienden buiten de openingsuren van het uitvaartcentrum nog toegang kunnen krijgen tot de kamers. Daarnaast vonden ze nog een portemonnee die eerder op de dag uit de achterzak van een overleden man uit hetzelfde uitvaartcentrum was ontvreemd.



De Franse politie gaat ervan uit dat de vrouw de diefstallen en haar mogelijke slachtoffers zorgvuldig uitkoos. Ze werd direct in de boeien geslagen. Inmiddels is ze weer op vrije voeten. Ze mag haar proces, gepland voor april 2022, in vrijheid afwachten. Haar hangt mogelijk een gevangenisstraf boven het hoofd. De gestolen juwelen zijn ondertussen overgedragen aan de familie.

