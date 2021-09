Oeps: wat doet de Rotterdamse vlag nou in Groningen?

De vlag van Groningen stad kent de kleurencombinatie wit-groen-wit en die van Rotterdam groen-wit-groen. Het is een klein verschil en dus zou je er zomaar een foutje mee kunnen maken. Dat foutje is gemaakt bij de afrit van de A7 ter hoogte van het Martiniziekenhuis in de stad.



Daar prijkt de ondergrond van de toekomstige afrit van de ringweg in de Rotterdamse kleuren. Het was de bedoeling om de kleuren van Groningen te verwezenlijken, maar door een foute kleurenvolgorde is dat in het water gevallen. GroenLinks-raadslid Benni Leemhuis merkte het op.



Leemhuis kan er wel om lachen, maar hij noemt het wel een gemiste kans.



'Het is vooral een leuke actie van de bouwers', zegt de politicus met een glimlach. 'Ik denk dat er tegenwoordig minder bekend is over de wit-groen-witte Groningse vlag. Je ziet vaak de provincievlag tegenwoordig of men weet dat groen en wit de Groninger kleuren zijn, maar niet zozeer waar het van afstamt.'



Hardop lachen

Automobilisten die dus vanaf het westen de stad binnenkomen worden nu dus getrakteerd op de kleurencombinatie van Rotterdam, maar dat was uiteraard niet de bedoeling. Bert Kramer van ringwegaannemer Combinatie Herepoort moet hardop lachen als hij hoort van de kleurenfout.



'Dit was natuurlijk gewoon een ludieke actie en er is niet nagedacht over de volgorde van de kleuren.'



Over het algemeen is de kleur van het gebruikte doek zwart, maar de leverancier van het doek (geotextiel) opperde om het zwart te vervangen voor de kleuren wit en groen, de kleuren van de stad. Het geotextiel dient voor het bij elkaar houden van het zand dat als ondergrond dient voor de toekomstige afrit.



Veranderen wordt lastig

Kramer laat desgevraagd weten dat het groen-witte niet kan worden omgevormd naar wit-groen. 'Nee joh, dat gaat niet. Dat doek is drie meter naar achter getrokken. Nee hoor, dat gaat niet lukken. We kunnen dit niet veranderen. Haha, dit is weer wat hoor.'



Het aanbrengen van een extra witte baan aan de bovenkant is ook geen optie: 'Dan wordt het te hoog, dat kan niet', zegt Kramer.



Leuke actie van de bouwers

GroenLinks-raadslid Benni Leemhuis gaat in de gemeenteraad geen poging doen om de juiste volgorde van kleuren te laten aanbrengen. 'Nee, natuurlijk niet. Het is een hele leuke actie van de bouwers om de kleuren weer een beetje terug te geven aan de stad. In de categorie kleine details dacht ik wel; je had ook de Groningse vlag kunnen doen in plaats van de Rotterdamse vlag.'



Het foutje zal overigens niet tot in de eeuwigheid te zien blijven. Als de zuidelijke ringweg klaar is worden er groenschermen geplaatst en dan verdwijnt Rotterdam in het donker.

Reacties

02-09-2021 08:22:04 Emmo

Persoonlijk ben ik volledig onbekend met zowel de Groninger provincievlag als de Rotterdamse stadsvlag.



En ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat ik niet de enige ben. Dat heeft uiteraard eeuwigheidswaardePersoonlijk ben ik volledig onbekend met zowel de Groninger provincievlag als de Rotterdamse stadsvlag.En ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat ik niet de enige ben.

02-09-2021 08:22:29 venzje

Nu nog een Martinimast.

02-09-2021 08:43:48 Kooldioxide

Als je de Martinitoren bezoekt vertellen ze altijd hoe het haantje er een keer is afgevallen en op iemand's kop is beland.

