Man poept op Eemplein

AMERSFOORT - De politie van Amersfoort heeft een man beboet omdat hij een drol legde op het Eemplein. De ontlasting werd vorige week al gevonden, de vieze man is nu herkend op camerabeelden.



De politie heeft zijn identiteit weten te achterhalen en een boete uitgeschreven. Hoe hoog die boete precies is, is onbekend.



Volgens de politie moest de man heel nodig. Het is onduidelijk waarom hij specifiek het Eemplein uitkoos als plek om zijn ontlasting achter te laten.



Reacties

02-09-2021 07:00:47 allone

Quote:

Het is onduidelijk waarom hij specifiek het Eemplein uitkoos als plek om zijn ontlasting achter te laten. omdat hij nodig moest?! omdat hij nodig moest?!

02-09-2021 07:09:22 Mamsie

Quote:

Het is onduidelijk waarom hij specifiek het Eemplein uitkoos als plek om zijn ontlasting achter te laten.



Soms heb je geen keus meer. Als het komt dan komt het. Soms heb je geen keus meer. Als het komt dan komt het.

