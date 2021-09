Pas op voor snel oprukkende leveraan­doe­ning door stofje dat overal inzit

Maar liefst een op de vier volwassenen kampt met leververvetting zonder het zelf te weten. Zelfs mensen met een gezonde leefstijl hebben er last van. De grote boosdoener zou glucose-fructosesiroop zijn. En dat zit in heel veel producten waar je het niet van verwacht.



Niet-alcoholische leververvetting wordt in de medische wereld inmiddels omschreven als 'de stille ziekte', omdat veel mensen het bestaan ervan niet kennen, zegt diëtiste Iris Daems tegen HLN. Het kan gevaarlijk zijn en leiden tot levercirrose en -kanker. Meestal is overgewicht en ongezonde voeding de oorzaak, maar ook steeds meer mensen met een gezond gewicht, die voldoende bewegen, krijgen er last van.



Daems verklaart: "De oorzaak blijkt dan vaak glucose-fructosesiroop te zijn, een industriële suiker die door ons lichaam anders verwerkt wordt dan de gewone, natuurlijke suiker die bijvoorbeeld in groenten en fruit zit. Hoe dat komt, is nog niet helemaal duidelijk voor de wetenschap.”



En het punt is: het zit overal in. “Zelfs in producten die mensen juist kiezen omdat ze een gezonde levensstijl belangrijk vinden, zoals light yoghurt, gefermenteerde zuiveldranken, melkproducten met aroma’s, granenrepen, kant-en-klare spaghettisauzen, dressings, maaltijdshakes, industrieel volkorenbrood, peperkoek, ontbijtgranen, sportdranken, fruitsappen… Echt overal wordt glucose-fructosesiroop in verwerkt omdat het een goedkope suiker is, langer houdbaar is dan gewone suiker en net iets zoeter is."



Op de ingrediëntenlijst van producten kan het goedje diverse namen aannemen, zoals agavesiroop, maïsstroop, HFCS, fructose, tapioca-stroop, inuline, fructo-oligosacchariden, vruchtenstroop en glucosestroop.



HLN noemt een lijstje met producten waar het inzit:



• Peperkoek

• Light dressing

• Ontbijtgranen

• Granenkoek

• Gefermenteerde zuiveldranken

• Plantaardige alternatieve melkproducten

• Yoghurt met fruitaroma’s

• Vleesvervangers

• Vruchtensiropen

• Fruitsappen

• Kant-en-klare sauzen

• Bouillonblokjes

• Frisdranken

• Snoep

• Koekjes

