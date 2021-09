Oud-minister Afghanistan nu in Duitsland aan de slag als maaltijdbezorger

Tot drie jaar geleden was hij minister van communicatie in Afghanistan. Maar Sayed Sadaat wilde een veiligere toekomst en kon in Duitsland terecht. Daar werkt hij nu als fietskoerier.



De 49-jarige oud-minister dacht met zijn diploma's in de IT wel aan de slag te kunnen in Duitsland, maar doordat hij de taal niet sprak, lukte dat niet. Overdag krijgt hij daarom nu 4 uur Duitse les en 's avonds bezorgt hij 6 uur lang eten. “Een job is een job", vindt Sadaat. “Mijn zoon is gelukkig, en ik hoef me nergens schuldig over te voelen.”



Vooral het fietsen in Leipzig vond hij in het begin heftig. “De eerste dagen waren spannend en moeilijk”, zo omschrijft hij het. “Maar hoe vaker je erop uit gaat, en hoe meer mensen je ontmoet, hoe sneller je leert.”



Na de recente val van Kaboel neemt het aantal Afghaanse asielzoekers in Duitsland snel toe. Bondskanselier Merkel rekent op tienduizenden mensen.

Reacties

01-09-2021 20:41:30 Jura6

Erelid







Dat is de juiste instelling!

01-09-2021 20:49:32 allone

Oudgediende











Laatste edit 01-09-2021 20:49 Het lijkt me niet eenvoudig, om als Afghaan op je 49ste nog Duits te moeten leren. Sowieso is het een grote verandering, een nieuw land, nieuwe cultuur, nieuwe gewoontes. Maar waar een wil is, is een weg.

01-09-2021 21:10:51 Mikeph

Senior lid





Hoeveel vluchtelingen worden er eigenlijk opgenomen in Amerika?

01-09-2021 22:07:38 allone

Oudgediende







About 2,500 Afghans are set to arrive in the U.S. in the coming weeks, the administration said. Of those, roughly 700 worked as interpreters, guides or contractors alongside U.S. forces and received special immigrant visas along with their families.

Maar



Laatste edit 01-09-2021 22:08 google zegt, maar of dat klopt weet ik niet, want ik weet niet wat de bron hiervan is. .:Maar Los Angeles Times zegt iig iets anders..

