Besmette vrouw die in ziekenhuis vocht voor haar leven treft echtgenoot levenloos thuis aan

Een vrouw die herstelt van COVID-19 zal het voortaan moeten doen zonder haar echtgenoot.



Lisa Steadman uit Florida (VS) lag acht dagen in het ziekenhuis.



Toen ze huiswaarts keerde ontdekte ze dat haar man was overleden aan de complicaties van het virus.



Zij en haar man waren positief getest, maar hij werd niet in het ziekenhuis opgenomen.



“Ik lag acht dagen in het ziekenhuis. Elke dag sprak ik met hem,” zei ze.



“Toen ik hem zondag sprak, zei hij dat zijn telefoonbatterij bijna leeg was en zou hij die opladen. Ik zei ‘OK.’ Maandag kon ik hem niet te pakken krijgen, dus belde ik de politie en vroeg ze om langs te gaan. Ze controleerden het huis en spraken met hem.”



Ergens tussen die tijd en toen ze woensdagavond het ziekenhuis verliet, ging het echter mis en overleed hij, meldt 6News.



Ze meldt dat ze beiden niet gevaccineerd waren maar wel van plan waren zich in de toekomst te laten inenten.

Reacties

01-09-2021 18:39:17 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.373

OTindex: 79.135

Helemaal niet ziek op maandag, en dood op woensdag? Dat is wel heel snel gegaan

01-09-2021 18:55:08 Buick

Erelid

WMRindex: 1.950

OTindex: 569

Wnplts: amsterdam



In Nederland kwamen zieke mensen in het ziekenhuis en die voelden zich niet echt ziek en 6 uur later lagen ze op hun buik op de intensive care.

Dat gebeurde best vaak heb ik gelezen en gehoord. @allone , hij was net als zijn vrouw ook besmet.In Nederland kwamen zieke mensen in het ziekenhuis en die voelden zich niet echt ziek en 6 uur later lagen ze op hun buik op de intensive care.Dat gebeurde best vaak heb ik gelezen en gehoord.

01-09-2021 19:04:39 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 87.133

OTindex: 37.731

Quote:

Ze meldt dat ze beiden niet gevaccineerd waren maar wel van plan waren zich in de toekomst te laten inenten.

wat zal die vrouw spijt hebben dat ze niet meer haast hebben gemaakt



Laatste edit 01-09-2021 19:05 wat zal die vrouw spijt hebben dat ze niet meer haast hebben gemaakt

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: