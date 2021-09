Bergstaatje San Marino opent scheepsregister

San Marino heeft geen meter kustlijn. Ook zijn er voor zover bekend geen scheepseigenaren in San Marino die schepen nu noodgedwongen elders in de wereld hebben moeten registreren. Toch begint het bergstaatje in het noordoosten van Italiƫ een eigen scheepsregister. De internationale maritieme vakbond ITF stelt vraagtekens.

Reacties

01-09-2021 12:07:39 botte bijl









ook Zwitserland ligt niet aan zee. toch doet de Zwitserse marine nuttig werk. die schiet de gaten in de kaas. zoiets zal er ook zijn met dat scheepsregister van San Marino

01-09-2021 12:15:44 venzje













Ik weet dat er in verband met schepen weleens over bergen wordt gesproken, maar ik heb dat altijd anders begrepen. šŸ¤” Ze hebben er ook maar gelijk een San Marino Maritime Authority bij gedaan, ter promotie van de ontwikkeling van 's lands maritieme sector.Ik weet dat er in verband met schepen weleens over bergen wordt gesproken, maar ik heb dat altijd anders begrepen. šŸ¤”

