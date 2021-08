Chinese boyband met 10-jarigen na drie dagen weer opgedoekt

Er zijn weinig bands in de popgeschiedenis die korter hebben bestaan. Precies drie dagen na hun officiƫle debuut zijn de Chinese Panda Boys al weer opgeheven. Hun agentschap zwichtte voor de verontwaardiging op sociale media over de leeftijd van de bandleden: de jongste was 7, de oudste 11 jaar.



De zeven bandleden presenteerden vorige week vrijdag hun eerste single en muziekvideo, synthpop met rap en een stukje Chinese opera tussendoor. De jongens met make-up en gestileerd haar werden in het bijgaande promotiemateriaal gepresenteerd als 'welpen'. Het management meldde erbij dat de jongens in hun zomervakantie "met zweet en tranen" hadden geoefend om "op het podium van hun dromen" te kunnen staan.



Dat viel niet in goede aarde bij het publiek. Er stak een storm van kritiek op. Onder meer op Weibo, een sociaal medium in China, werden zorgen geuit over de exploitatie van de kinderen. "Zitten in de volgende band straks kinderen uit de peuteropvang?", smaalde een van de critici.



Het agentschap van de Panda Boys ging na twee dagen door het stof. Het ging niet om financieel gewin, stelde het management, maar om "iets betekenisvols te doen met kinderen die van zingen en dansen houden". Dat kon de verontwaardiging niet temperen, dus besloot het agentschap de band een dag later maar helemaal op te doeken.



De populariteit van boy- en ook girlbands in China is groot, weet Judith van de Bovenkamp, Chinakenner en blogger bij China2025.nl. "In Shanghai zag ik twee jaar geleden een lid van een populaire zanger van zo'n boyband omringd door fans. Er wilden hordes meisjes met hem op de foto. Het is een hele industrie, overgewaaid uit Zuid-Korea. Je ziet vaak dat Chinese bands eerst naar Zuid-Korea gaan, daar bekend worden en dan weer terugkomen."



De Koreaanse muziekstroming K-pop is dan ook ontzettend populair. NOS Stories dook eerder in de wereld rond K-pop:



Maar in het geval van de Panda Boys is er nauwelijks nog sprake is van een echte boyband, benadrukt correspondent Garrie van Pinxteren. Het is meer een kinderband, waarop ook in andere landen kritiek zou zijn gekomen.



"De kritiek past wel in het beleid waarbij de overheid wil dat de geestelijke gezondheid wordt gestimuleerd bij de jeugd. Daar past het commercieel uitbuiten van kinderen niet bij."



De overheid wil niet dat popsterren als helden vereerd worden. Zeker geen kinderen.



Er speelt ook nog iets anders. De Chinese overheid is ook niet meer zo gelukkig met de populariteit van de popgroepen. De overheid liet vandaag weten strenger op te gaan treden tegen uitwassen op internet rond de entertainmentindustrie, om het blind idoliseren van sterren tegen te gaan.



Die beweging is al wat langer aan de gang, zegt Van Pinxteren. "Er is op het moment in China een bredere campagne gaande tegen een fan-cultuur waarbij artiesten te zeer tot idolen gemaakt worden. Zo is het opstellen van ranglijsten op basis van hun populariteit niet meer toegestaan. De overheid wil niet dat popsterren als helden vereerd worden. Zeker geen kinderen."

Reacties

31-08-2021 22:11:00 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.313

OTindex: 86.035

Zoiets hadden wij hier toch ook?

Kinderen voor kinderen heette dat.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: