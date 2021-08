Vrouw pakt buurtcriminaliteit aan gewapend met hakbijl

Als je een vrouw gewapend met een hakbijl ziet in de straten van Oaxaca, Mexico, wees dan niet bang: ze is er om je te beschermen, niet om je pijn te doen.Een 54-jarige inwoner van La Noria, Mexico, die de burgercommissie van de gemeenschap leidt, is de straat opgegaan om de misdaad aan te pakken die volgens haar niet genoegzaam wordt aangepakt door de gemeentelijke politie.Met een hakbijl in de hand, loopt ze elke dag door de straten van La Noria, net buiten het historische centrum van Oaxaca stad. Al heel vroeg in de ochtens tot laat in de avond is ze op de been, schrijft Mexico News Daily.Autobatterijen en watermeters zijn vaak het doelwit van dieven en overvallen komen vaak voor.Op de vraag waarom ze besloot zichzelf te bewapenen met een hakbijl, antwoordde Laura dat het toeval was. Op een dag ging ze het voorwerp ophalen bij een persoon aan wie ze die had uitgeleend."Jezelf bewapenen is ook noodzakelijk, omdat criminelen altijd gewapend zijn met ijspriemen, messen of geweren."