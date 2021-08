Koeien breken in en vernietigen huis vrouw

Een vrouw deed een vreselijke ontdekking toen ze op een dag thuis aankwam, zoals te zien is in een video die viraal gaat.De vrouw uit Tasmaniƫ vertelde dat ze haar twee koeien Sob en Bandi in de achtertuin opsloot nadat een storm de avond ervoor hun stal had beschadigd.Ze zegt dat toen ze de volgende ochtend vertrok, de jonge koeien zich een weg baanden naar binnen, omdat zij de deur niet op slot had gedaan.De dieren liepen het hele huis door en poepten op meerdere plekken. De hopen werden verder verspreid doordat de koeien door hun poep heen liepen. Hun voetsporen lieten donkerbruine vlekken achter.De schade die is veroorzaakt, is meer dan vijftienduizend euro, inclusief de kosten voor reparatie van de vloer en het vervangen van kapotte items.