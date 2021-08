Davina Michelle zingt alleen op Grand Prix als andere acts geld krijgen

Davina Michelle zingt op zondag 5 september bij de opening van de Dutch Grand Prix het volkslied, onder voorwaarde dat andere artiesten die dat weekend optreden betaald krijgen. Dat heeft haar woordvoerder vrijdag laten weten.De Dutch Grand Prix ligt onder vuur omdat prins Bernhard, mede-eigenaar van het circuit, artiesten had gevraagd op te treden voor vrijkaarten. Chef'Special-zanger Joshua Nolet maakte de zaak aanhangig in een filmpje op sociale media. Davina Michelle zal zelf niet betaald krijgen voor haar optreden, zoals zij heeft afgesproken met de Dutch Grand Prix, laat haar woordvoerder weten. Veel muziekorganisaties zeiden in een reactie op het nieuws dat het een heel verkeerd signaal afgeeft als artiesten gratis optreden, zeker op een evenement met een begroting als van de Dutch Grand Prix in Zandvoort.