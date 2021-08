Tiener blijft dagen achter elkaar op om te gamen en sterft

Een tienergamer uit Thailand werd dood gevonden in zijn huis na het voortdurend opblijven door de nacht om te spelen op zijn smartphone.



Dej Nam, 18, werd ontdekt door zijn moeder die polshoogte nam nadat hij niet naar beneden ging voor de lunch, schrijft The Sun.



Zijn 42-jarige moeder Ging bevestigde dat haar zoon de gewoonte had om tot de ochtend op te blijven om spelletjes te spelen op zijn mobiele telefoon en computer, maar zei dat ze zich “nooit zorgen maakte” over zijn obsessie.



Maar ze werd afgelopen zaterdag bezorgd, omdat zijn slaapkamerdeur op slot was en de jongen zijn telefoon niet beantwoorde.



Ze vroeg een buurman om de deur open te breken en zag de jongen op de vloer liggen met zijn mobiele telefoon aan zijn zijde.



Volgens de politie is de tiener mogelijk overleden aan hartfalen als gevolg van gebrek aan slaap.

