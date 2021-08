Toerist vraagt de weg aan koe. Haar reactie? Dolkoemisch!

De weg vragen aan een koe is misschien niet de handigste manier om ergens te geraken, behalve als je de koe uit dit filmpje tegenkomt…Een Spaanse toerist reed onlangs met de wagen rond in de Spaanse provincie Cádiz. Hij was op zoek naar Bolonia, een kustplaatsje in de gemeente Tarifa. Plots wandelde er een koe aan de kant van de weg, dus besloot hij aan haar de weg te vragen.Verrassend genoeg hielp het vriendelijke dier hem verder door haar kop in de juiste richting te bewegen. «We konden onze ogen niet geloven. Toen we de kudde koeien zagen, dachten we het gewoon voor de grap te vragen. Gelukkig hebben we het gefilmd, want dit hadden we nooit verwacht», klinkt het.