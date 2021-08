Vermiste koe: monsterslang slikt heel dier in en sterft nadat maag openbarst

Een Birmese python van 4,5 meter die een hele koe inslikte, stierf een even gruwelijke dood nadat zijn maag openbarstte.De ruim 5 meter lange slang verslond de koe die zich in een Thais weiland bevond.De boer die op zoek was naar de vermiste koe, die drie dagen eerder was verdwenen, zei enorm te zijn geschrokken na zijn ontdekking.Op beelden is de verscheurde buik van de slang te zien en de koe die hij had vermorzeld.De slang, naar schatting acht jaar oud, stierf uiteindelijk omdat zijn maag was opengereten aangezien hij de dode koe niet kon verteren.