Luipaard bijt fotomodel in haar gezicht

Een fotoshoot in het Duitse Wangen is helemaal fout gelopen toen één van de decorstukken het model aanviel. Dit decorstuk was een luipaard waarmee het model moest poseren. Na de aanval van het roofdier is het 36-jarige slachtoffer met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



De fotosessie vond plaats in een opvang voor voormalige showdieren. Zowel het model als de fotograaf en de eigenaar van de opvang bevonden zich in de kooi van de luipaard op het moment dat het dier er geen zin meer in had. De katachtige viel het model aan en verwondde haar in haar gezicht.



Het slachtoffer is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie verkeert ze momenteel niet in levensgevaar. Agenten onderzoeken of de eigenaar van de dierenopvang verantwoordelijk is voor dit bizarre ongeluk.

