Topcrimineel dreigt rechter na doodstraf veroordeling: je zal hier spijt van krijgen

De 74-jarige Satoru Nomura, een leider van de Japanese bende Yakuza is ten dood veroordeeld.



De ‘Kudo-kai’ Yakuza groep heeft rond de 220 leden en wordt verdacht van de meest lugubere misdaden.



Sky meldt dat Nomura vroeg om een eerlijk proces maar dat niet heeft gekregen. ‘Je zult hier de rest van je leven spijt van krijgen’, zei hij tegen de rechter die hem ten dood veroordeelde.



Het woord Yakuza is de Japanse vertaling voor ‘gangster’ en werd lang getolereerd in Japan omdat ze zouden helpen de straten ‘schoon’ te houden.



Nochtans is rechter Ben Adichi van mening dat de acties van de bende kunnen worden gekwalificeerd als gruwelijk en huiveringwekkend en dat zijn veroordeling niet te voorkomen was.

Reacties

28-08-2021 23:25:26 Cubbie

Senior lid



De Yakuza staan er inderdaad om bekend dat ze "optreden" waar de politie te kort schiet. Bijvoorbeeld tijdens de covid uitbraak om de avondklok te handhaven, of hulp te bieden bij rampen. En tja, waar de politie zich aan bepaalde regels moet houden, hebben de Yakuza daar lak aan. Dus de meeste mensen zijn wel zo verstandig om te doen wat er van hen verlangt wordt.



28-08-2021 23:43:07 HoLaHu

Oudgediende



@Cubbie : Eigen rechter spelen kan en mag nou eenmaal niet, hoezeer verleidelijk het ook kan zijn. In Amerikaanse films wordt het nogal eens verheerlijkt, maar het is nou eenmaal verboden en niet onterecht natuurlijk.

