Baby die geboren werd tijdens evacuatievlucht vernoemd naar vliegtuig

De baby die vorige week geboren werd tijdens een evacuatievlucht vanuit Afghanistan, is vernoemd naar het vliegtuig dat haar vervoerde. "De vader en moeder van het meisje hebben besloten dat ze haar 'Reach' noemen."De bevalling van een Afghaanse vrouw begon vorige week hoog in de lucht tijdens een evacuatievlucht vanuit Kabul. Het kindje kwam vlak na de landing ter wereld, in het vrachtruim van het toestel.De ouders hebben besloten het meisje 'Reach' te noemen, vertelde een hoge generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie gisteren. Dat schrijft CNN. "Dat is ook de naam van het C-17 toestel waarmee de evacuƩs van Qatar naar de militaire basis in Ramstein vlogen."De bevalling verliep niet zonder complicaties. "De piloot besloot daarom wat lager te gaan vliegen om de luchtdruk in het vliegtuig te vergroten. Daardoor kon de vrouw worden gestabiliseerd en bleef ze in leven", schreef de luchtvaartdienst eerder op Twitter.De vrouw werd samen met familieleden geƫvacueerd vanaf de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kabul. Ze is overgebracht naar een ziekenhuis en moeder en kind maken het goed.