Geen condoom: jongeman verzegelt geslachtsdeel met lijm

De 25-jarige Salman M. stierf nadat hij zijn geslachtsdeel had ‘verzegeld’ met een sterke lijm om bescherming te garanderen tijdens het bedrijven van de liefde met zijn vriendin, omdat de twee geen condoom hadden.



De in India wonende man en zijn vriendin waren drugsverslaafden en gingen samen met een derde persoon naar een hotel.



Na inname van stimulerende middelen begon Salman en zijn vriendin geslachtsgemeenschap te hebben nadat hij de lijm rondom zijn geslachtsdeel had gesmeerd ter voorkoming van een eventuele zwangerschap.



De volgende dag werd hij bewusteloos aangetroffen door een bekende en werd overgebracht naar een andere locatie.



Toen zijn gezondheid verslechterde werd hij naar een ziekenhuis gebracht, waar hij bezweek.



De politie heeft de zaak in onderzoek, schrijft Times Now News.

