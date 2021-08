Giftige slang doodt kok 20 minuten nadat hij kop van het dier afhakt voor bereiden maaltijd

Soepen gemaakt met het vlees van cobra’s worden volgens sommigen beschouwd als een zeldzame delicatesse, maar het bereiden ervan werd een chef-kok fataal.



De man uit China was er trots op dat het op zijn menu stond en was druk bezig met het bereiden van het vlees.



De kop van de cobra had hij 20 minuten daarvoor afgehakt, schrijft Oddely.



Hij pakte het hoofd om in de vuilnisbak te gooien toen het dier hem plotseling beet.



Het gif van spugende cobra’s is bijzonder giftig. Ze kunnen wel een afstand van bijna drie meter overbruggen.



Wetenschappers zeggen dat de slangen altijd richting de ogen mikken tijdens het spugen van gif.



Het gif bevat neurotoxines die binnen 30 minuten kunnen doden, de slachtoffers verlammen en verstikken. Anti-gif is beschikbaar, maar moet snel worden toegediend.



Echter kwam de hulp voor de man te laat en overleed hij.

Reacties

27-08-2021 20:40:01 GinnyWemel

Senior lid



WMRindex: 584

OTindex: 426

T Ik wist van kakkerlakken dat ze nog een tijdje door kunnen leven, maar slangen?

27-08-2021 20:54:10 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.267

OTindex: 86.008

Oog om oog en tand om tand.

27-08-2021 21:38:53 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.306

OTindex: 79.070

Werd er nu gebeten of gespuugd?

Hoe dat ook zij, ze kunnen het allebei niet navertellen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: