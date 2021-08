Meisje (1) verdwaalt en overleeft vier dagen in Russisch bos

Een Russisch meisje van 22 maanden oud is afgelopen weekend levend teruggevonden nadat zij vier dagen ronddwaalde in een bos. Volgens media zouden daar beren en andere gevaarlijke dieren leven.



Honderden vrijwilligers zochten dagenlang naar de 1-jarige Lyuda Kuzina. Haar moeder verloor haar dinsdag uit het oog tijdens een bezoek aan het zomerhuis van de familie, in de buurt van Moskou. Volgens Russische media was de moeder van Lyuda even naar de buren gelopen.



Haar oudere kind volgde, maar Lyuda, de jongste van het stel, raakte de weg kwijt en belandde in het bos.



In het bos waar het meisje ronddwaalde, stromen allerlei beekjes en leven ook beren. Honderden vrijwilligers zochten naar het meisje, maar tevergeefs. De vrijwilligers hadden de hoop bijna opgegeven toen ze opeens gekerm hoorden. Het bleek van het meisje te zijn, dat onder een boom zat.



Het meisje maakte het goed, al zet ze wel onder de insectenbeten. Volgens de BBC heeft het meisje meteen haar moeder geknuffeld. Ook zou ze tegen haar moeder hebben gezegd dat ze het nooit meer zou doen. "Geen idee hoe lang ze zich deze belofte herinnert, maar ik hoop dat ze dat doet", reageerde de moeder.

