Man gaat vreemd en geeft zijn pasgeboren baby de schuld

Een man geeft de pasgeboren baby van het koppel de schuld van zijn vreemdgaan.



Zijn vrouw kwam erachter dat hij haar bedroog terwijl ze zwanger was van hun baby – maar erger was het excuus dat hij gaf.



De moeder legde op sociale media uit dat ze merkte dat hij veel tijd doorbracht met zijn vrouwelijke collega tijdens haar zwangerschap. Ook na haar bevalling was het tweetal vaak samen.



De echtgenote gaf meermaals aan dat het haar stoorde maar liet het uiteindelijk gaan.



Ze kwam kort na de geboorte van hun dochtertje erachter dat hij met die collega het bed deelde.



De vrouw legde uit dat ze hem confronteerde, maar dat hij met in haar woorden ‘bizarre excuses’ kwam voor zijn overspel.



Als reden gaf hij aan dat hun baby in hun bed sliep en hij daardoor geslachtsgemeenschap tekort kwam.



De vrouw vertelt haar echtgenoot te willen verlaten, maar beschikt niet over voldoende financiële middelen.

Reacties

30-08-2021 14:11:49 yes_my_dear

Oudgediende

S Niet ten goede van de man hoor, want het is geen excuus. Maar het lijkt me ook niet gezond voor je relatie om je baby/kind bij je in bed te laten slapen.

30-08-2021 14:24:04 Emmo

Stamgast



@yes_my_dear : Ook niet voor de baby. Die kan verstrikt raken in het beddengoed.

30-08-2021 14:27:03 omabep

Oudgediende



Quote:

Zijn vrouw kwam erachter dat hij haar bedroog terwijl ze zwanger was van hun baby De baby zat in haar buik, die kan je niet even uit je bed wegleggen.



Wat een slap excuus, ze kan misschien een crowdfunding opzetten zodat ze hem kan verlaten.

Ik hoop dat die collega eens achter haar oren krabt en bedenkt waar ze aan begint. @yes_my_dear : Lees eens goedDe baby zat in haar buik, die kan je niet even uit je bed wegleggen.Wat een slap excuus, ze kan misschien een crowdfunding opzetten zodat ze hem kan verlaten.Ik hoop dat die collega eens achter haar oren krabt en bedenkt waar ze aan begint.

30-08-2021 14:27:32 venzje

Oudgediende



Tenzij je natuurlijk van mening bent dat je alleen met seks een gezonde relatie in stand kunt houden.



: Zo laag leg je een baby niet bij je in bed. Die ligt meestal ergens bij je hoofd, daar is weinig beddengoed.



@yes_my_dear : Dat valt reuze mee. Het kan zelfs versterkend zijn voor je relatie om de zorg en het samenzijn met dat kleine wezentje te delen.Tenzij je natuurlijk van mening bent dat je alleen met seks een gezonde relatie in stand kunt houden. @Emmo : Zo laag leg je een baby niet bij je in bed. Die ligt meestal ergens bij je hoofd, daar is weinig beddengoed.

30-08-2021 14:32:36 Emmo

Stamgast



, maar er staat toch echt

Quote:

Als reden gaf hij aan dat hun baby in hun bed sliep en hij daardoor geslachtsgemeenschap tekort kwam.



@venzje :

: Zo laag leg je een baby niet bij je in bed. Die ligt meestal ergens bij je hoofd, daar is weinig beddengoed. Quote @Emmo : Zo laag leg je een baby niet bij je in bed. Die ligt meestal ergens bij je hoofd, daar is weinig beddengoed.



@omabep : Ik wil niet vervelend zijn hoor, maar er staat toch echtIk heb er geen ervaring mee. Maar ik heb wel ergens een klok horen luiden.

30-08-2021 15:24:36 yes_my_dear

Oudgediende

Quote:

Zijn vrouw kwam erachter dat hij haar bedroog terwijl ze zwanger was van hun baby



En



Quote:

Als reden gaf hij aan dat hun baby in hun bed sliep en hij daardoor geslachtsgemeenschap tekort kwam.



Maar het blijft voor mijn gevoel niet goed voor een relatie dat de baby in bed slaapt, maar eerlijkheidshalve heb ik er geen ervaring mee haha.



Hoe dan ook geen reden tot vreemd gaan, of het nu wel of niet waar is. Ja het artikel is redelijk onduidelijk daarover:EnMaar het blijft voor mijn gevoel niet goed voor een relatie dat de baby in bed slaapt, maar eerlijkheidshalve heb ik er geen ervaring mee haha.Hoe dan ook geen reden tot vreemd gaan, of het nu wel of niet waar is.

30-08-2021 15:43:56 allone

Oudgediende



Dat lijkt ook de ervaring van @yes_my_dear : goede vrienden van mij hebben een baby die vanaf dag 1 tussen hen in geslapen heeft. Ze zijn allebei tot over hun oren verliefd op de baby, en het is alleen maar verrijkend voor hun relatie. Absoluut geen problemen.Dat lijkt ook de ervaring van @venzje te zijn.. en van een heleboel andere mensen.

30-08-2021 16:00:13 yes_my_dear

Oudgediende

