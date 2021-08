Moedermelk van gevaccineerde vrouwen bevat antilichamen tegen coronavirus

Moedermelk van vrouwen die gevaccineerd zijn tegen covid-19 bevat een aanzienlijke voorraad antilichamen tegen het coronavirus. Of dit hun zuigelingen ook beschermt tegen de ziekte is nog koffiedik kijken.



Tussen december 2020 en maart 2021, toen de vaccins van Pfizer en Moderna in de Verenigde Staten beschikbaar kwamen, analyseerden onderzoekers van de Universiteit van Florida de moedermelk en het bloed van 21 zogende gezondheidswerkers die nog nooit covid-19 hadden opgelopen en een vaccin kregen. Ze deden dat drie keer: vóór de vaccinatie, na de eerste dosis en na de tweede dosis.



Uit de analyses bleek dat het aantal antilichamen tegen SARS-CoV-2 - het virus dat covid-19 veroorzaakt - na de tweede dosis van het vaccin aanzienlijk steeg in zowel het bloed als de melk van de moeders. De onderzoekers hebben het over ongeveer een honderdvoudige toename in vergelijking met de niveaus vóór de vaccinatie, meer dan wat wordt waargenomen na een natuurlijke infectie met het virus.



Of dit ook betekent dat gevaccineerde moeders door hun baby’s te zogen kunnen voorkomen dat ze covid-19 ontwikkelen, is nog niet duidelijk. Het onderzoeksteam gaat dat nu onderzoeken. ‘We willen nagaan of zuigelingen die moedermelk met antilichamen consumeren hun eigen bescherming tegen covid-19 ontwikkelen’, vertelt hoofdzonderzoeker Joseph Larkin van de Universiteit van Florida. ‘Daarnaast willen we ook meer weten over de antilichamen zelf: hoe lang blijven ze aanwezig in de moedermelk en hoe effectief zijn ze in het neutraliseren van het virus.’



Volgens de Hoge Gezondheidsraad kunnen alle vrouwen die borstvoeding geven gevaccineerd worden tegen covid-19 en zijn er voor de zuigelingen geen nadelige effecten te verwachten van de vaccinatie bij borstvoeding. Er zijn geen gegevens bekend over de passage van mRNA of vaccin spike-eiwitten via de moedermelk. Toch zouden beiden, als ze toch via de moedermelk zouden doorgegeven worden, waarschijnlijk worden vernietigd in het spijsverteringskanaal van de pasgeborene (mRNA) en/of geen schadelijke effecten hebben (spike-eiwit).

Moedermelk bevat heel veel beschermende stoffen die allemaal ten goede komen van de baby. Dus waarom zou deze stof dat niet kunnen...

