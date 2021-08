Automobilist bekeurd omdat hij kind van twee op schoot heeft

Een automobilist is bij een verkeerscontrole in Etten-Leur tegen de lamp gelopen terwijl hij achter het stuur zat met een kind van twee op schoot. Bij hem in de auto zaten nog twee jonge kinderen, laat de politie maandag weten. Zij droegen volgens de politie geen gordel. Dat laatste gold ook voor de bestuurder zelf.



In totaal werden bij de mobiele verkeerscontrole zaterdag in Etten-Leur 22 bekeuringen uitgeschreven. Dit voor bijvoorbeeld het niet dragen van een gordel, te hard rijden of het parkeren op een oversteekplaats.



De automobilist die met de uk op schoot achter het stuur zat, spande in de woorden van de politie de kroon. De hoogte van zijn boete zal door de officier van justitie worden bepaald. De man werd gecontroleerd op de Spoorlaan.



Eerder, op zaterdag, hield de politie ook een controle op de Bredaseweg. Daar kreeg een automobilist een bekeuring voor te hard rijden. Hij reed met een snelheid van 92 kilometer per uur waar vijftig is toegestaan. Bij deze controle werden nog zeventien bekeuringen uitgedeeld. Dit ook voor onder meer snelheidsovertredingen en het rijden zonder gordel.

En de moeders(s) van deze kinderen, waar was die in het verhaal?

