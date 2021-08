Harde knallen halen Eindhovenaren midden in de nacht uit hun slaap

Veel inwoners van Eindhoven zijn maandagnacht wakker geschrokken van harde knallen. Rond vier uur is een flinke serie knallen gemeld door meerderde mensen. In een filmpje op Instagram is te zien dat er behoorlijk wat vuurwerk wordt afgestoken op de Vestdijk voor Hotel Pullman Eindhoven Cocagne.



Op de site Watwasdieknal.nl is te zien dat de knallen vooral in het centrum werden gehoord. Eindhovenaar Jan de Vries werd ook wakker en denkt dat PSV-supporters de spelers van Benfica uit hun slaap wilden halen. Dinsdagavond speelt PSV een zeer belangrijke wedstrijd tegen de Portugezen. De winnaar van de tweestrijd mag meedoen aan de Champions League.



Supporters van PSV waren al eerder verantwoordelijk voor een nachtelijke vuurwerkshow. Toen, op 25 februari, waren de spelers van Olympiakos de klos. Zij sliepen in het Art Hotel tegenover de Mediamarkt vlakbij het Philips Stadion. De spelers en trainers van Benfica slapen nu in het Hotel Pullman Eindhoven Cocagne aan de Vestdijk. Op Instagram is te zien dat daar zwaar vuurwerk wordt afgeschoten.



De politie bevestigt dat de bewoners van het centrum inderdaad de dupe waren van het afsteken van zwaar vuurwerk. Agenten gingen wel even kijken op de Vestdijk, maar troffen daar niemand meer aan. De receptie van het hotel laat aan onze verslaggever weten dat veel gasten het vuurwerk hebben gehoord. Buitenlandse gasten dachten dat er een demonstratie aan de gang was. Vanuit Benfica zijn volgens de receptioniste geen klachten binnen gekomen bij het hotel. De Portugese club wil er verder niet op reageren.



PSV verloor de uitwedstrijd in Portugal met 2-1. De Eindhovenaren moeten dinsdagavond met twee goals verschil winnen om de groepsfase van de Champions League te bereiken.

Reacties

29-08-2021 08:57:16 Emmo

Stamgast



Hier op 't dúrp zijn ze (wie weet niemand) al maandenlang aan het knallen. Politie is steeds te laat, ook al omdat er lange lonten gebruikt worden. Tegen de tijd dat de knal afgaat zit de dader al thuis te gniffelen.

