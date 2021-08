De kersenboom van de toekomst staat scheef én in de Betuwe

OCHTEN - De nieuwe kersenbongerd van de firma Verwoert in Ochten is een opmerkelijk gezicht. Alle bomen staan scheef. Dit komt niet door een flinke storm. Het is een nieuw teeltsysteem uit Zwitserland. Teler Bart Verwoert denkt dat de scheve boomgaard ook in de Betuwe wel eens heel normaal kan worden.



Alle bomen in de nieuwe kersenboomgaard van Verwoert aan de Cuneraweg in Ochten staan onder een hoek van 45 graden. Zo kunnen zij de eerste jaren veel langer doorgroeien. De vorm zorgt ervoor dat het zonlicht en daarmee de kersen lager in de boom komen. Dat is handig bij het oogsten.



"Als we deze rechtop zouden zetten", klinkt het terwijl Verwoert wijst naar een van de grotere bomen, "dan zouden we hem nu al af moeten knippen. Daardoor krijg je een soort omgekeerde driehoek bovenin de boom en wordt het zonlicht onderin weggenomen. Dat probleem is eigenlijk simpel op te lossen door hem scheef te zetten."



De boom moet daarbij wel vastgezet worden aan horizontale draden, want van nature gaat hij recht omhoog. Dit teeltsysteem wordt in Zwitserland al jaren gebruikt. Enige tijd geleden bracht Verwoert daar een bezoek aan een teler.



"Als je de rust en het evenwicht van het groeiniveau in die bomen ziet, dan vind ik het eigenlijk vreemd dat het bij ons niet zo staat", concludeert Verwoert



Toen het tijd werd voor nieuwe aanplant besloot hij dus het zogenoemde Lehnersyteem zelf toe te passen. De teler denkt dat collega's in de Betuwe wel zullen volgen. "Er is heel veel belangstelling voor van andere telers", zegt hij. "Zij bedenken nu ook dat het misschien nog niet zo gek is om het zo te zetten, als de boomgaard toch vervangen moet worden. Eentje moet de eerste zijn."

Reacties

28-08-2021 12:32:10 Mikeph

maar dan krijgt 1 hele kan toch geen zonlicht meer?

28-08-2021 13:11:34 Emmo

Quote:

De boom moet daarbij wel vastgezet worden aan horizontale draden Ik vraag me af hoe ze een draad horizontaal willen spannen Ik vraag me af hoe ze een draad horizontaal willen spannen

28-08-2021 13:26:17 Mikeph

@Emmo : als je op de link Omroep Gelderland klinkt onderaan het artikel zie je een foto van hoe het eruit ziet.

28-08-2021 14:53:10 Mamsie

Als variatie op de Franse wijnhellingen.

Dat is eigenlijk hetzelfde maar dan van nature.

