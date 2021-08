Vrouw wil haar man laten schrikken, maar dat verloopt pijnlijker dan verwacht

Een vrouw probeerde onlangs haar echtgenoot te laten schrikken toen hij het huis binnenkwam. Zijn schrikreflex leverde haar echter behoorlijk wat hoofdpijn op.Boushra Tyler is een 26-jarige influencer uit de Amerikaanse staat Arizona. Ze woont samen met haar 25-jarige man Taj. Toen die laatste onlangs thuiskwam van de winkel, besloot ze om hem te laten schrikken. Ze verstopte zich achter de muur en wachtte op het geknipte moment om tevoorschijn te komen.De timing zat goed, maar Taj had in beide handen een zak met boodschappen vast. Eén daarvan vloog in een schrikreflex tegen haar hoofd. Uiteindelijk had ze nog geluk, want in de andere hand droeg hij een zak met flessen. «Je hebt geluk dat ik je daarmee niet sloeg», lacht hij.