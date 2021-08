Radiohost en vaccinscepticus die parodielied maakte over vaccinatie sterft aan corona

Phil Valentine, een conservatieve Amerikaanse radiopresentator die zich regelmatig kritisch uitliet over coronavaccins, is overleden aan de gevolgen van het virus. Hij werd vorige maand opgenomen in het ziekenhuis nadat hij besmet raakte. In juni maakte Valentine nog een parodie op de Beatles-song ‘Taxman’, getiteld ‘Vaxman’, waarin hij het coronavaccin ridiculiseerde.



Valentine presenteerde een talkshow op de lokale radio in Nashville. Hij was al sinds de jaren 90 op de radio te horen. Toen hij vorig maand met Covid-19 opgenomen werd in het ziekenhuis, keerde de radiomaker zijn kar over het vaccin en raadde hij zijn familie aan om zich te laten inenten. Nochtans hij had zich daarvoor altijd schamper uitgelaten over coronavaccins en het belang van vaccinatie: «Ik heb een laag risico om A) een coronabesmetting op te lopen en B) aan het virus te sterven. Waarom zou ik een hartaanval of verlamming riskeren door mij te laten inenten?», stelde hij ooit.



Valentine liet het ook niet na om desinformatie te verspreiden over mogelijke remedies tegen corona. Zo verklaarde hij dat het geneesmiddel ivermectin, dat onder meer gebruikt wordt voor het ontwormen van paarden, werkzaam is tegen corona. Het medicijn wordt in sommige conservatieve kringen beschouwd als een doeltreffend middel tegen het virus, terwijl daar geen wetenschappelijk bewijs voor is. De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond en gezondheidsdiensten waarschuwden intussen al voor vergiftiging door ivermectin, nadat sommige mensen het geneesmiddel bestemd voor dieren hadden ingenomen.



In juni had Valentine nog een parodie op ‘Taxman’ van The Beatles gemaakt, getiteld ‘Vaxman’. Het lied bevatte de boodschap dat vaccinatie ons opgedrongen wordt door de voorstanders van het vaccin, die volgens Valentine geen tegenspraak dulden omdat ze de waarheid in pacht denken te hebben: «Let me tell you how it will be, and I don’t care if you agree, ‘Cause I’m the Vaxman, yeah I’m the Vaxman’», luidde één van de strofes. Hij zong zijn liedje live op de radio. Valentine bezweek na een wekenlang ziekbed op 61-jarige leeftijd.

Als ik de diverse berichten zo lees dan schijnt het toch vrij onveilig te zijn om niet te laten vaccineren. Ik heb al verscheidene berichten van vergelijkbare strekking mogen lezen.

