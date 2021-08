Als je een spin in huis hebt, moet je deze eigenlijk lekker laten zitten

ARNHEM - Hoe vaak heb je al op de tafel gestaan en gegild om spinnen in huis? Waarom zijn we eigenlijk bang voor spinnen en waarom moet je ze lekker laten zitten?



In ons land komen geen spinnen voor waar we bang voor moeten zijn. Giftige spinnen kennen we hier niet. Dus is angst voor spinnen ongegrond.



Maar hoe kom je van angst voor spinnen af? Ga de confrontatie aan met je angst. Waarom? Als je blijft weglopen voor iets waar je bang van bent, blijf je bang.



In het wetenschappelijke tijdschrift Quest legt biopsycholoog Reinoud de Jongh van het Erasmus MC uit waar die angst vandaan komt: "Wanneer je in je ooghoek een spin ziet, geven je ogen dat signaal door aan de amygdala. Dat hersengebied zet een lichamelijke reactie in werking. Je hartslag gaat omhoog en je spieren spannen zich aan."



Je bent klaar om te vluchten.



Angst voor spinnen. Die angst stamt uit de tijd van onze verre voorouders, toen gevaar kon leiden tot de dood. De Jongh in Quest: "Als je bij elke dreiging eerst na moet denken voor je reageert, loop je het risico dat je het niet overleeft. Daarom doen we het automatisch. Beter tien keer voor niets wegrennen dan één keer te laat."



Maar angst voor spinnen in ons land is dus niet nodig.



De mannetjes willen paren.

Avion Eizenga is natuurgids bij het IVN. Deze club leert jong en oud kennismaken met de natuur door onder meer activiteiten en cursussen. En ze weet alles van spinnen.



"Spinnen gaan naar binnen, omdat de nachten kouder worden", legt Eizenga bij Irene ten Voorde op Radio Gelderland uit. "Het zijn de vrouwtjes die naar binnen willen en de mannetjes komen er achteraan want die willen paren."

En aangezien mijn woning geen huis van plezier is voor deze beesten, worden ze verwijderd. Geen ontucht bij mij in huis.

Dus die mannetjes hebben het niet koud

