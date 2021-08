Dappere vrouw helpt agenten een handje

Een heldhaftige actie van 'een dappere vrouw' in Den Haag levert haar een speciaal bedankje van de politie op. Op beelden die de politie heeft gedeeld, is te zien hoe de vrouw agenten een handje helpt door een verdachte tegen te houden. Dapper of toch niet zo slim?Agenten zaten achter een verdachte aan die er in het centrum van Den Haag vandoor ging. De politie deelde deze week een video waarop te zien is dat een vrouw de verdachte een duw geeft en hem zo uit evenwicht brengt. "Daardoor kon de verdachte geen kant meer op en konden we hem aanhouden."Programmamaker Ewout Genemans, bekend van programma's als Bureau Burgwallen en Bureau 040, is op dit moment een programma aan het draaien over de politie in Den Haag: Bureau Hofstad. Hij zat in de politieauto die in het filmpje kwam aanrijden. Pas later, op de beelden, zagen ze de actie van de vrouw. Genemans ziet vaker dat de hulpbereidheid van burgers groot is."Omstanders komen vaker in actie voor de politie er is. Dat ze een verdachte vasthouden of kinderen uit de buurt houden." Hij denkt dat dat komt doordat de zichtbaarheid van de politie is toegenomen en mensen daardoor meer willen helpen.De programmamaker vindt het dapper, maar raadt het niet aan om altijd heldhaftig te zijn. "Je kan de situatie nooit inschatten. Er lopen steeds vaker mensen met een wapen of een mes dus het is wel oppassen. Doe dit niet zomaar."De politie vult dat aan: "Hoe blij we ook zijn met de heldhaftigheid van deze vrouw, we willen iedereen op het hart drukken om niet zomaar in te grijpen op straat." Soms is het dan beter om 112 te bellen en te vertellen wat je ziet.