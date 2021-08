Sri Lanka verbiedt dronken rijden op Dombo

Nieuwe dierenbeschermingswetten zorgen er onder meer voor dat het voortaan in Sri Lanka verboden is om te rijden onder invloed op een olifant. Daarnaast krijgen de geslurfde huisdieren hun eigen biometrische identiteitskaarten en is een dagelijks bad van tweeënhalve uur voor alle olifanten verplicht.



In Sri Lanka worden ongeveer tweehonderd olifanten gehouden als huisdier/statussymbool of als werkdier. Om deze dieren beter te beschermen zijn nu een lading nieuwe regels aangenomen die onder andere betrekking hebben tot de werktijden. Zo mogen baby olifanten helemaal niet meer werken en ook niet gescheiden worden van hun moeder. De volwassen dieren mogen niet langer dan vier uur per dag werken.



Ook de toeristenindustrie wordt getroffen door de nieuwe maatregelen. Toeristen mogen namelijk niet met meer dan vier personen op een olifant zitten voor hun Instagram-foto en degene die op een dikhuid klimmen moeten plaatsnemen op een goedgekeurd zadel. De overheid is van plan de nieuwe regels streng te gaan handhaven. Overtreders kunnen tot wel drie jaar cel krijgen en hun olifant wordt in beslag genomen.

26-08-2021 19:39:48 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.980

OTindex: 3.168

Het zou helemaal uit de toeristenindustrie moeten, mensen moeten respect hebben voor dieren.



Vroeger waren we onwetend nu weten we beter, olifanten hebben emoties en houden van hun familie en treuren om de overleden dieren uit hun groep.



Laat ze in vrijheid leven en help de mensen die er hun brood mee verdienden met hulp door een ander beroep te leren, want het is een cultuur die je niet zomaar weg kunt doen er moet ook een inkomen gecreëerd blijven worden.

26-08-2021 20:18:46 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.260

OTindex: 85.999



Dat zijn dieren waar je bijna U tegen zegt. @omabep : Inderdaad, respect voor dieren en zéker voor zulke prachtige en intelligente dieren als olifanten.Dat zijn dieren waar je bijna U tegen zegt.

26-08-2021 20:43:39 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.295

OTindex: 79.067

Nu maar hopen dat de regels ook nageleefd worden

26-08-2021 23:14:58 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.455

OTindex: 27.561

@omabep :

Vroeger waren we onwetend nu weten we beter QuoteVroeger waren we onwetend nu weten we beter Weet je dat wel zeker?

