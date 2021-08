Peuter krijgt hartinfarct na het eten van spacecake

Twee ouders zijn door de rechter beschuldigd van “domheid” omdat hun peuter een hartinfarct kreeg toen ze een cake met cannabis erin verwerkt at.



Het 18 maanden oude babymeisje uit Engeland werd met spoed naar het ziekenhuis in het land gebracht nadat ze de taart had gevonden en gegeten, zo meldt The Sun.



De moeder zei in eerste instantie aan het medisch personeel dat het kind de spacecake had gegeten nadat het zonder haar medeweten door een bezoeker was meegenomen.



Later bekende ze echter dat ze het zelf had gebakken en zei dat het kind het in de koelkast moet hebben gevonden.



De ouders worden beschuldigd van nalatigheid en kreeg de moeder een taakstraf van 12 maanden terwijl de vader een gevangenisstraf van 12 maanden kreeg, waarvan 18 maanden voorwaardelijk.



De cannabis was van de vader die het spul regelmatig rookt. Het meisje is gelukkig hersteld.

Huh.... dat zal dan wel andersom zijn.

Maar met kleine kinderen in huis kan je niet voorzichtig genoeg zijn.

Dreumesen zijn ondernemend en nieuwsgierig, dat hoor je als ouders te weten en daar rekening mee te houden.

Maar die waren dan zeker te stoned om daarover na te denken. ☹ Huh.... dat zal dan wel andersom zijn.Maar met kleine kinderen in huis kan je niet voorzichtig genoeg zijn.Dreumesen zijn ondernemend en nieuwsgierig, dat hoor je als ouders te weten en daar rekening mee te houden.Maar die waren dan zeker te stoned om daarover na te denken. ☹

Mooie herinnering voor degenen die van mening zijn dat cannabis volledig onschuldig is.

