Verspreking Nieuw-Zeelandse minister zorgt voor hilariteit

Een uitspraak van de Nieuw-Zeelandse coronaminister Chris Hipkins heeft in Nieuw-Zeeland tot grote hilariteit geleid. Gisteren wilde hij tijdens een dagelijkse persconferentie iets uitleggen over wanneer mensen tijdens de lockdown 'de benen mogen strekken', maar Hipkins versprak zich en zei wanneer mensen weer 'met de benen wijd mogen'.



Vanwege één besmetting ging Nieuw-Zeeland vorige week in lockdown. Inwoners mogen hun huizen alleen verlaten om naar de supermarkt, dokter of een blokje om te gaan.



Dat laatste is soms lastig in dichtbevolkte gebieden, omdat een van de coronamaatregelen is dat mensen onderling twee meter afstand moeten houden.



Coronaminister Chris Hipkins wilde aan een journalist uitleggen hoe mensen er toch voor kunnen zorgen dat ze de benen strekken. Maar in plaats van 'stretch the legs' zei de minister per ongeluk 'spread the legs'.



De directeur van het ministerie van Volksgezondheid, Ashley Bloomfield, was zichtbaar geamuseerd door de opmerking van de minister. Op sociale media namen veel Nieuw-Zeelanders de uitspraak ter harte.



Nieuw-Zeelanders zitten al vijf dagen in lockdown en het aantal besmettingen is inmiddels gestegen naar ruim zeventig.



Besmette mensen zijn op ruim driehonderd verschillende plekken geweest en het is daarom de vraag of het land er opnieuw in slaagt om het coronavirus te elimineren.

Reacties

26-08-2021 10:00:11 allone









Coronaminister?

Tja. Immuniteit is nog steeds de sleutel. En die bereik je nu eenmaal niet door je af te zonderen. Dus vroeg of laat was dit sowieso gebeurt.

26-08-2021 10:44:09 Grouse









@allone : Eventueel kan vaccinatie natuurlijk ook helpen om immuniteit te bereiken. De vraag is hoe lang.

26-08-2021 11:00:39 venzje









@allone : @Grouse : Je bereikt hoe dan ook geen immuniteit voor corona. Hooguit een betere weerstand, waardoor je minder ziek wordt.

26-08-2021 13:03:58 allone









@Grouse : @venzje : verspreking... ik zat ook aan groeps'immuniteit' voor het hele land te denken

26-08-2021 14:51:16 allone













.. maar ik denk dat er genoeg mensen immuun zijn, in de zin dat ze wel met het virus in aanraking komen maar niet of nauwelijks ziek worden.



Ik blijf sowieso die hele coronasituatie vreemd vinden, dat ze voortdurend tellen bijv., dat deden we met griep of verkoudheden ook niet.

En ook daar kun je aan sterven, een kennis van mij stierf zelfs jong aan een verwaarloosde verkoudheid



Oorspronkelijk was het alleen vanwege de ziekenhuisbedden, maar dat is nu eigenlijk niet echt meer een probleem.



Laatste edit 26-08-2021 14:55 @venzje : ja, dat is waar. Maar in NZ en ook in Australia lijken ze te denken dat als ze het land maar dicht houden, of ontzettend strenge regels hanteren, dat ze corona wel buiten de deur kunnen houden. En dat lijkt me bijzonder naïef en onmogelijk .... maar ik denk dat er genoeg mensen immuun zijn, in de zin dat ze wel met het virus in aanraking komen maar niet of nauwelijks ziek worden.Ik blijf sowieso die hele coronasituatie vreemd vinden, dat ze voortdurend tellen bijv., dat deden we met griep of verkoudheden ook niet.En ook daar kun je aan sterven, een kennis van mij stierf zelfs jong aan een verwaarloosde verkoudheidOorspronkelijk was het alleen vanwege de ziekenhuisbedden, maar dat is nu eigenlijk niet echt meer een probleem.

26-08-2021 15:56:57 Buick











Het geeft wel aan waar die man aan dacht als hij eindelijk thuis zou zijn. Ik vind het een mooie versprekingHet geeft wel aan waar die man aan dacht als hij eindelijk thuis zou zijn.

26-08-2021 16:35:48 Emmo









@Buick : Waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over

