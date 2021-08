Autofabrieken opnieuw stilgelegd: Mijn auto wordt volgende zomer pas geleverd

De chiptekorten in de auto-industrie zijn verre van voorbij. Zo liggen fabrieken van Toyota en Audi deze week stil en laat Volkswagen zijn grootste fabriek met beperkte bezetting draaien. Ook de fabriek van VDL Nedcar gaat maandag na drie weken vakantie niet open. "Er is een tekort aan kritieke onderdelen", bevestigt een woordvoerder.



Al het hele jaar worden her en der productielijnen stilgelegd, maar eerder deze zomer dachten analisten dat het dieptepunt wel geweest was. "Daar moet ik van terugkomen", zegt Stan Berings van PwC nu. Hij verwacht inmiddels dat de problemen tot zeker in de eerste helft van 2022 tot vertragingen leiden.



Berings, die voor PwC de automarkt volgt, spreekt ook uit eigen ervaring. Oorspronkelijk zou hij afgelopen maart een nieuwe Audi geleverd krijgen. Dat werd eerst uitgesteld tot deze zomer en daarna tot november. Van de week belde zijn dealer wederom met slecht nieuws. "M'n auto wordt volgend jaar zomer pas geleverd."



Bekend is dat autofabrikanten in het begin van de coronacrisis minder chips hebben besteld. Toen bleek dat de vraag helemaal niet zo terugliep als werd gevreesd, moesten ze achter in de rij aansluiten. Die rij was ondertussen ook nog eens langer geworden. Vanuit andere sectoren was al meer vraag naar chips ontstaan. De verkoop van bijvoorbeeld laptops en spelcomputers steeg in 2020 spectaculair.



Daar komt bij dat de vraag naar auto's is veranderd. "In Europa is er veel meer vraag naar elektrisch, en dat zien we ook in de VS", zegt een woordvoerder van de RAI Vereniging, waar onder meer autofabrikanten lid van zijn.



"In elektrische auto's zitten meer chips en andere chips. Het zijn andere auto's met andere computers", vervolgt de woordvoerder. "Het worden er ook steeds meer en als je er één mist kan dat direct gevolgen hebben."



Fabrikanten van chips werken ondertussen hard om hun capaciteit op te voeren, maar een nieuwe fabriek neerzetten duurt jaren. "Autofabrikanten zijn in een perfect storm terechtgekomen", zegt Berings.



Hoe groot de gevolgen voor autokopers precies zijn, hangt af van wat ze gekocht hebben, of nog willen kopen. "Dat er vertragingen zijn zien we, hoeveel hangt af per merk en model", zegt de woordvoerder van de RAI Vereniging.



Dat ziet René Pouw, algemeen directeur van autodealer Janssen Van Kouwen ook. Hij verkoopt onder meer Opels, Fiats en Jeeps. "We hebben op dit moment zo'n 300 nieuwe auto's op voorraad, dat is genoeg om de mensen te bedienen." Normaal heeft Janssen Van Kouwen 450 nieuwe auto's staan. "Het begint langzamerhand wat dunner te worden."



Om klanten die een auto met een lange levertijd willen hebben, toch te kunnen helpen, heeft Pouw extra zogeheten jong gebruikte auto's ingekocht. "Zo kunnen we een alternatief bieden als de levertijd te lang is." Zo hebben de problemen in de autofabrieken ook impact op de occasionmarkt. Die breekt dit jaar records.



BMW laat weten dat op dit moment alleen bepaalde opties met vertraging leverbaar zijn. "Het is net afhankelijk van waar je je auto mee uitrust", zegt een woordvoerder. In het geval van de VDL Nedcar-fabriek in Born, die in opdracht van BMW werkt, treft het ondertussen ook meer kritische onderdelen. "Op een gegeven moment bereik je een punt dat je niet kan afbouwen", zegt de BMW-woordvoerder. Daarom blijft de fabriek nog een week dicht.



Volgens Volkswagenimporteur Pon is er voldoende productie en voorraad van de meeste belangrijke modellen. "Voor een aantal andere modellen geldt dat ze wel worden gebouwd, maar een langere levertijd kunnen hebben dan gebruikelijk." Welke modellen dat zijn, zegt de woordvoerder niet.

Reacties

25-08-2021 18:03:24 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.416

OTindex: 27.559

Hoezo chips-tekort? Hier in de supermarkt liggen ze met zakken vol!

25-08-2021 19:14:28 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 87.010

OTindex: 37.676

vroeger bouwde men auto's zonder chips. in Finland is een fabriek die door de jaren heen heel flexibel was met de assemblage van verschillende auto's. of die na 41 jaar deze weer in productie kunnen nemen

