Eén op de twee hoogzwangeren hoort 'nee' bij het OLVG: ''Dan klinkt de wanhoop''

Het is flink aanpoten voor verloskundigen in Amsterdam. Door ziekteverzuim en een tekort aan specialistisch personeel kunnen veel hoogzwangeren niet bevallen in het ziekenhuis naar keuze. Ze moeten uitwijken naar een ander ziekenhuis in de stad of de stadsgrenzen over. Op dat laatste zitten maar weinig ouders te wachten. ''Iedereen wil een Amsterdammertje, maar het moet wel veilig'', zegt Femke Brans gespecialiseerd verpleegkundige verloskunde van het OLVG.



'Als mijn dienst begint ligt de afdeling meestal helemaal vol met barende vrouwen'', zegt Brans na een drukke nachtdienst. ''Het was pittig. We begonnen al met iets minder personeel en je houdt ook rekening met de volgende dienst, dan moet je goed opletten dat je de tent niet te vol legt.''



Bij het OLVG, goed voor twee derde van alle ziekenhuisbevallingen in Amsterdam, is het momenteel zo druk dat bijna de helft van de zwangere vrouwen door moet worden gestuurd naar andere ziekenhuizen. Brans, die ook verantwoordelijk is voor de capaciteit van de afdeling, moet verloskundigen de laatste tijd vaak 'nee' verkopen. ''Je merkt de teleurstelling. Verloskundigen zijn dan nog wel bereidwillig om verder te bellen, maar soms bellen ze na een uur weer terug. Ze hebben dan heel Amsterdam afgebeld en kunnen nergens terecht. Op dat moment hoor je vaak de wanhoop in hun stem.''



Karlijn Janssen, verloskundige van het geboortecentrum Amsterdam, hoort de laatste weken ook steeds vaker 'nee' als ze een hoogzwangere wil aanmelden bij een ziekenhuis in de stad. ''De nood is wel echt hoog. We zijn gemiddeld vier ziekenhuizen aan het bellen voordat we ergens terecht kunnen. Heel geregeld merken we dat we in Amsterdam niet terecht kunnen.''



Zoals laatst toen ze moest uitwijken naar het Tergooi ziekenhuis in Blaricum. ''Mensen vinden het jammer als ze niet kunnen rekenen op het ziekenhuis waar ze op hadden gehoopt. Je kan dan zomaar hebben dat ze dan een Zaankanter op de wereld zetten in plaats van een Amsterdammer, maar uiteindelijk vinden mensen goede zorg het belangrijkste.''

Reacties

25-08-2021 12:23:04 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.406

OTindex: 27.559

Quote:

''Iedereen wil een Amsterdammertje, maar het moet wel veilig'' Pardon?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: