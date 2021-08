Genootschap strijdt tegen overbodig gebruik van het Engels

In restaurants, koffietentjes en winkels, overal zie je steeds meer Engelse (leen)woorden opduiken. De meeste Haarlemmers vinden dat geen probleem, maar Ampzing Genootschap-voorzitter Joost Mulder ziet het toch liever anders.



"We strijden uit liefde voor de Nederlandse taal", zegt de voorzitter van het Ampzing Genootschap Joost Mulder in zijn huis aan de Spaarne. "Maar we doen het ook uit verbijstering over hoe snel we woorden prijsgeven voor nieuwkomers in onze taal."



Het genootschap gaat niet zo ver dat ze vinden dat ieder nieuw Engels woord een eigen Nederlandse vertaling moet krijgen, iets wat je wel ziet over de grens in Belgiƫ. "Wij zijn geen puristen en de taal hoeft ook niet volledig intact te blijven, maar het overbodig gebruik van Engelse woorden, daar zijn we wel tegen."

Reacties

24-08-2021 12:27:54 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.390

OTindex: 27.559

Vraag me af wat deze mensen vinden van de straattaal die, zoals verluidt, door onze lieve jeugd nog wel eens gebezigd wordt.

24-08-2021 13:08:42 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.277

OTindex: 79.052



Een kilometerslang

Oh wacht. Dat was lang. Ik las toevallig net over slangEen kilometerslangOh wacht. Dat was lang.

24-08-2021 13:51:26 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.976

OTindex: 3.168

@allone :



Soms vind ik het ook te ver gaan, maar we doen het er maar mee want taal is onderhevig aan de bewegingen in de samenleving.



Soms verdwijnt het net zo snel als dat het is gekomen. Het enige dat je eraan kunt doen is zelf standvastig zijn. Soms vind ik het ook te ver gaan, maar we doen het er maar mee want taal is onderhevig aan de bewegingen in de samenleving.Soms verdwijnt het net zo snel als dat het is gekomen. Het enige dat je eraan kunt doen is zelf standvastig zijn.

24-08-2021 13:52:26 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 86.976

OTindex: 37.665

@Emmo :

de enkele keer dat ze zoiets horen dan zeggen ze geschokt "Oh Mijn Gaatje" de enkele keer dat ze zoiets horen dan zeggen ze geschokt

24-08-2021 13:56:40 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.390

OTindex: 27.559



Een tijdje terug lieten ze op tv een verslag van een voetbalwedstrijd uit de jaren dertig horen. De anglicismen vlogen je om de oren. Dat is er weer helemaal uit. Een strafschop is een strafschop en geen penaltykick. @omabep : mee eens.Een tijdje terug lieten ze op tv een verslag van een voetbalwedstrijd uit de jaren dertig horen. De anglicismen vlogen je om de oren. Dat is er weer helemaal uit. Een strafschop is een strafschop en geen penaltykick.

24-08-2021 14:16:12 sleeper

Oudgediende



WMRindex: 6.103

OTindex: 14

Zelfde geneuzel als die Bond tegen Vloeken. Ook net zo nutteloos.

24-08-2021 14:30:22 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.971

OTindex: 7.427

Ach, het is zoals het is. Daar kun je wel een mening over hebben, maar bestrijden van taalveranderingen is inderdaad nogal nutteloos. Taal is een levend ding, constant evoluerend, en je kunt nauwelijks anders dan dat accepteren.

Je mag je er natuurlijk best aan ergeren, en dat doe ik ook regelmatig, maar het is een illusie om te denken dat dat veel zoden aan de dijk zal zetten. Meer dan het goede voorbeeld geven kun je niet doen.

24-08-2021 15:43:57 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 86.976

OTindex: 37.665



sorry, maar die man die zichzelf heel interressant vond omdat hij Tineke Schouten niet kon verstaan, die had echt alleen zichzelf ermee, en dat heb ik hem gezegd ook nog een stapje verder zijn mensen die uit pure verhevenheid mensen die een accent of streektaal niet kunnen verstaan (of dat althans beweren).sorry, maar die man die zichzelf heel interressant vond omdat hij Tineke Schouten niet kon verstaan, die had echt alleen zichzelf ermee, en dat heb ik hem gezegd ook

